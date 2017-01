Waarom windenergie in België duurder is

Twee miljard te veel. Dat is de eenvoudige conclusie die valt te trekken uit het eerste deel van een studie die de federale energieregulator CREG maakte op verzoek van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). De prijs waarmee het Deense Dong Energy de aanbesteding van het Nederlandse windmolenpark Borssele had gewonnen, werd in dat document omgerekend naar de Belgische situatie. Dong gaat uit van 72,7 euro per megawattuur. Het resultaat is een prijsvork tussen 78 en 84 euro, afhankelijk van het prijsrisico en de schaalvoordelen. Dat bedrag ligt merkelijk lager dan de 124 euro en 129,8 euro die de Belgische windmolenparken Norther en Rentel enkele weken daarvoor hadden bedongen. Uitgesmeerd over de looptijd van de subsidies geeft dat een verschil van 2 miljard euro.

