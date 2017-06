Waarom doen de Belgen weinig overnames in het buitenland?

Er is opvallend veel buitenlandse interesse voor de overname van Belgische bedrijven, stelt een enquête van Vlerick Business School vast. In de omgekeerde richting is het een stuk kalmer. De Belgen doen relatief weinig overnames over de grens. Zijn we weer te bescheiden, of lijkt dat alleen maar zo?