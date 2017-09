Waarom Apple en Samsung smartphones van 1.000 euro maken

Er waren al enkele nicheproducenten van zeer dure smartphones, en nu wagen ook de grote spelers zich eraan. Apple en Samsung gaan het commercieel levensbelangrijke najaar in met peperdure modellen van de iPhone en de Note. Bij beide bedrijven worden ze wellicht een succes. Ze hebben allebei een enorme fanbase. Die is zo groot dat zelfs een minderheid daarvan, een harde kern van die-hardfans, voldoende is om miljoenen exemplaren te verkopen tegen zo'n hoge prijs.

