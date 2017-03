Waalse regering neemt Caterpillar-site over voor 1 euro

De Waalse regering, die multinational Caterpillar met onteigening bedreigd had toen de groep de intentie tot sluiten van de site van Gosselies aankondigde, heeft de strategische site van bijna 100 hectare en de belangrijkste installaties voor een symbolische euro kunnen verwerven. Dat heeft Waals minister-president Paul Magnette maandag bekendgemaakt.

De gronden en installaties stonden voor 143 miljoen euro in de boeken van Caterpillar ingeschreven. Dat komt ongeveer overeen met de eigen middelen die de groep op de site van Gosselies heeft geïnvesteerd. Volgens de Waalse regering ligt de waarde van de totale site rond de 500 miljoen euro.

Magnette zegt dat het resultaat bereikt kon worden 'door alle bestaande juridische instrumenten te gebruiken'. De details behoren tot het geheim van de onderhandelingen. Voor een multinational zoals Caterpillar is het soms beter om een minnelijke schikking te vinden dan een lange procedureslag te starten, aldus de minister-president.

Minister van Economie Jean-Claude Marcourt wees op de rol van de vakbonden. Volgens Marcourt heeft Caterpillar zijn imago willen oppoetsen. Een imago dat een flinke knauw gekregen had nadat bekendraakte dat er 2.100 banen zouden sneuvelen. Met de verkoop van de site voor één symbolische euro is Caterpillar het Waalse gewest voorts niets meer verschuldigd, aldus nog Marcourt.

Het akkoord werd door de Waalse regering tijdens een bijzondere ministerraad bekrachtigd. De ondertekening van de eigenlijke verkoop is voor juni 2018 gepland.

Belangstelling vanuit het buitenland

Volgens minister Marcourt is er al concrete belangstelling vanuit het buitenland voor de site in Gosselies. "Een industriële groep die bij ons actief is, heeft ook interesse in een deel van de site", voegt de Waalse economieminister er nog aan toe.

De Caterpillar-site ligt vlak bij de luchthaven van Charleroi en is één van de vier Waalse industriezones waarvoor de federale overheid aan werkgevers een reductie van 25 procent toestaat op de sociale lasten voor nieuwe jobs.

Uit een onderzoek blijkt nog dat 800 van de 1.850 voltijdse jobs bij de onderaannemers op korte termijn in gevaar zijn. Die werknemers en de 2.100 ontslagen werknemers van Caterpillar kunnen vanaf 1 april terecht bij één van de drie reconversiecellen in Charleroi, La Louvière en Namen. Waals minister van Werk Eliane Tillieux heeft daarvoor 4 miljoen euro ingeschreven op de begroting 2017.

De vakbonden reageren tevreden op de overname door het gewest. "Een belangrijke uitkomst van de strijd die de werknemers en hun vertegenwoordigers geleverd hebben", aldus Antonio Cocciolo van de socialistische metaalbond. "Een uitstekende operatie", voegt Jean-Marie Hoslet van de christelijke metaalcentrale eraan toe.