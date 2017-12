Waakhond keurt deal goed: Medialaan is nu volledig eigendom van De Persgroep

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de deal tussen Roularta en De Persgroep goedgekeurd. De Persgroep neemt het belang van Roularta in tv- en radiogroep Medialaan over en krijgt het bedrijf zo volledig in handen. Dat schrijft De Tijd.

De overeenkomst geraakte begin oktober bekend. Sinds 1998 bezaten Roularta, dat magazines als Knack en Trends uitbrengt, en De Persgroep, onder meer bekend van Het Laaste Nieuws, De Morgen en Humo, allebei de helft van de aandelen. Dat laatste bedrijf had wel de dagelijkse leiding over Medialaan.

Aan de overeenkomst is nog een tweede deal gekoppeld, namelijk Roularta dat het belang van De Persgroep in Mediafin overneemt. Die plannen zijn nog niet aangemeld bij de BMA en de waakhond heeft er bijgevolg nog niet over beslist.

Aan beide deals samen houdt Roularta 217,5 miljoen euro over. Met dat geld wil het bedrijf investeren in de toekomst, vertelde CEO Xavier Bouckaert eerder in Trends. 'Er is nog geen concrete verdeling om dat geld te besteden. Het zal afhangen van welke kansen er komen.'