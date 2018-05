VTM NIEUWS verhuist met studio van Vilvoorde naar Antwerpen

De redacties van de Persgroep Publishing en Medialaan brengen hun redacties in het najaar van 2019 samen onder in een gebouw aan het Kievitplein, vlak bij het station Antwerpen-Centraal. Een deel van het plein krijgt de naam 'Mediaplein' mee.

De Persgroep is uitgever van onder meer Humo, Het Laatste Nieuws en De Morgen. Medialaan overkoepelt onder meer de merken VTM, Q2, Q-Music en Joe. Beide mediagroepen kondigden midden maart aan dat alle redacties samensmelten onder de naam News City en samen onder één dak terechtkomen.

Bezwaren

Aangezien De Persgroep in Antwerpen een gloednieuwe hoofdzetel optrekt, werd de stad als belangrijkste kanshebber bestempeld. De vakbonden en journalisten van beide bedrijven toonden zich echter sceptisch en ongerust over die plannen.

"Brussel is toch het politieke en economische hart van België en de Europese Unie. Journalisten stellen zich vragen bij de mogelijke verhuis naar Antwerpen. Hoe gaan zij vlot in Brussel geraken met al die files", luidde onder meer de kritiek. Die kritiek wordt donderdag door de bonden herhaald. Het blijft wachten op het sociaal overleg voor meer duidelijkheid.

De Persgroep Publishing en Medialaan maakten donderdag niettemin bekend dat alle redacties effectief naar Antwerpen verhuizen, ook de redactie en de studio van VTM NIEUWS, nu nog gevestigd in Vilvoorde.

VTM NIEUWS wordt na de verhuis dus vanuit Antwerpen uitgezonden. "Het is een logische stap dat we ook de VTM NIEUWS-studio verhuizen naar Antwerpen, zodat álle nieuwsredacties zich op één locatie huisvesten", zegt Kris Hoflack, directeur nieuws.

"Zo is elke redactie, ieder met zijn eigenheid, direct verbonden met elkaar. We bekijken wel om een set te voorzien in Vilvoorde voor dringende interventies, maar de reguliere nieuwsuitzendingen gebeuren vanaf het najaar van 2019 vanuit onze studio in Antwerpen."

Peter Bossaert, de CEO die aan het hoofd stond van het strategisch team van het eengemaakte bedrijf, verliet eind april het bedrijf als gevolg van een verschil in visie.

Bonte verontwaardigd

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a) reageert donderdag verrast en verontwaardigd op de beslissing van Persgroep Publishing en Medialaan om de redactie en studio van VTM NIEUWS in het najaar van 2019 te verhuizen van Vilvoorde naar het nieuwe News City in het centrum van Antwerpen. Bonte is verontwaardigd omdat gemaakte afspraken over verder overleg hierover niet nagekomen werden, en hij stelt bovendien de beslissing ten gronde totaal niet te begrijpen.

"Na het bekendraken van de plannen voor de realisatie van News City in Antwerpen heb ik contact opgenomen met enkele belangrijke actoren zoals Christian Van Thillo, en zijn er afspraken gemaakt over verder overleg en het delen van informatie. Met het wereldkundig maken vandaag van deze beslissing, zijn deze afspraken niet nagekomen en voel ik mij gepakt in snelheid", aldus Bonte.