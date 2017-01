VS: recordaantal auto's verkocht

Dat betekent een stijging van 0,3 procent ten opzichte van het oude record van een jaar eerder.

De Amerikaanse automarkt profiteerde vooral van een eindejaarsrally. In de doorgaans moeizame decembermaand wisten onder meer grote automakers als GM, Honda en Nissan hun verkoop stevig op te schroeven. Er was vooral grote vraag naar sportieve terreinwagens en pick-uptrucks. De autoverkopen in de VS stegen voor het zevende jaar op rij. Voor 2017 voorzien kenners echter moeizamere tijden, onder meer door de stijging van de rente en de aanhoudende prijsstijging voor brandstof. Verder zijn autoverkopers steeds vaker afhankelijk van kortingsacties om de verkopen aan te jagen.