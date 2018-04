VRT wil niet in publiciteit van Antenne TV

Antenne TV distribueert ongeveer 15 tv-zenders via digitale ethertelevisie. Daarvoor is op de meeste plaatsen van Vlaanderen en Brussel enkel een binnenhuisantenne ter grootte van een pocketboek nodig (en een decodermodule).

De VRT gebruikt dezelfde DVB-T2 technologie om haar eigen zenders Eén, Canvas en Ketnet gratis ter beschikking te stellen.

In de praktijk kunnen Antenne TV-abonnees met hun installatie dus ook de gratis kanalen van de VRT zien. Die kanalen verschijnen ook gewoon in hun elektronische programmagids. Antenne TV wijst daar graag op in zijn publiciteit.

'Bundeling'

Via een kort geding wil VRT nu verhinderen dat Antenne TV dat nog langer doet.

VRT-woordvoerder Hans Van Goethem: "Onze zenders zijn inderdaad gratis beschikbaar via DVB-T en via internet op VRT NU. De VRT wil zo de Vlaming bereiken voor wie het aanbod van VRT op zich volstaat. Wat TV Vlaanderen doet is dit gratis aanbod en de VRT-aanbodmerken gebruiken om commerciële televisiepakketten met meerdere tv-zenders te verkopen. Ze doen dus meer dan het louter informeren van de consument dat er een gratis aanbod bestaat. Ze bundelen het VRT-aanbod met andere zenders".

Geen distributie, toch betalen

Yannick Altruy, de country manager België van M7 Group, de eigenaar van Antenne TV, reageert dat "de vrije beschikbaarheid van het VRT-aanbod is vastgelegd in de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid" en dat zijn bedrijf duidelijk vermeldt dat de VRT-zenders geen deel uitmaken van het Antenne TV-aanbod. "Wij zeggen alleen maar wat er in de beheersovereenkomst staat", stelt Altruy.

Op de achtergrond speelt een ruzie om centen. Hoewel Antenne TV de zenders van VRT niet distribueert - dat doet de VRT zelf - wil de openbare omroep toch vergoed worden voor het feit dat de abonnees van Antenne TV de VRT-signalen kunnen bekijken. De openbare omroep staat daarbij onder druk van de kabeldistributeurs en van Proximus die betalen om de VRT-kanalen aan hun eigen abonnees te laten zien.

Merkenrecht

Altruy wijst erop dat "alle" Europese satellietproviders en "bijna alle" Europese DVB-T-distributeurs in hun communicatie probleemloos kunnen verwijzen naar de zenders die vrij te ontvangen zijn.

"Wij betalen de VRT voor de distributie van hun kanalen via ons satellietaanbod TV Vlaanderen. Als de VRT-zenders niet langer vrij te ontvangen zijn via DVB-T, zullen wij ze opnemen in ons betalende Antenne TV formule en daarvoor de correcte vergoedingen afdragen", legt hij uit.

De VRT baseert zich voor zijn klacht op het merken- en auteursrecht. "Antenne TV mag onze merken en kanalen niet gebruiken zonder onze toestemming. En die hebben ze niet gevraagd", laat Van Goethem weten.

Verwacht dus binnenkort advertenties met de vermelding dat "de zenders van de openbare omroep" gratis te bekijken zijn via Antenne TV - of iets in die aard. Hoewel. "Ons gaat het ons meer over het principe. Wij vinden dat je moet kunnen communiceren dat een zender vrij te ontvangen is", vindt Altruy.

Volgens Van Goethem is VRT niet van plan zijn kanalen uit de elektronische programmagids van Antenne TV te laten schrappen.