Vroegere baas Carrefour verzaakt aan vertrekpremie onder druk Franse vakbonden en regering

De voormalige baas van Carrefour, Georges Plassat, verzaakt aan een vertrekpremie van vier miljoen euro. Hij doet dat onder druk van de Franse regering en de vakbonden, die de bonus hadden aangeklaagd op een moment dat de warenhuisketen ook in Frankrijk winkels aan het sluiten is.

Georges Plassat "heeft besloten om te verzaken aan de toepassing van het niet-concurrentiebeding dat hem was toegekend, en dus aan de uitkering van de bijhorende vertrekpremie", zo heeft Carrefour zaterdag aangekondigd. Het ging om een premie van bijna vier miljoen euro. De premie maakte deel uit van de totale vergoeding van 13,17 miljoen euro die de aandeelhouders voor Plassat voor zijn diensten in 2017 hadden goedgekeurd. De clausule moest verhinderen dat hij zou overstappen naar concurrerende ketens, wat gezien zijn 68-jarige leeftijd en gezondheidsproblemen nochtans een weinig waarschijnlijk scenario was. De cheque wekte woede bij de vakbonden van Carrefour, die net te horen hebben gekregen dat de onderneming 243 winkels gaat sluiten in Frankrijk. Daardoor staan bij onze zuiderburen meer dan 2.000 banen op het spel. Ze kregen bijval van minister van Economie Bruno Le Maire. "Dat een mislukking wordt beloond met zeer hoge vergoedingen, is onbegrijpelijk en shockerend", zei hij. Ook in België is de warenhuisketen volop aan het herstructureren.