Voormalig VBO-topman Rudi Thomaes overleden

Bijzonder triest moment. Mijn voorganger Rudi Thomaes is zopas overleden. Compagnon de route bij wie ik altijd voor goede raad terecht kon. #rip #innigedeelneming — Pieter Timmermans (@PieterVBO) July 25, 2018

"Bijzonder triest moment. Mijn voorganger Rudi Thomaes is zopas overleden. Compagnon de route bij wie ik altijd voor goede raad terecht kon", luidt het in een tweet van de huidige VBO-voorzitter Pieter Timmermans.

Thomaes leidde het VBO van 2004 tot 2012, als opvolger van Tony Vandeputte. Voordien had hij er een erg lange carrière - meer dan dertig jaar - opzitten bij het telecombedrijf Bell Telephone Company, in het Antwerpse bekend als 'den Bell', later Alcatel. Hij bekleedde er de post van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité.

De rasechte Antwerpenaar geloofde rotsvast in de toekomst van de maakindustrie. "De economische basis van ons land versterken was zijn missie", luidt het bij het VBO. "In privékring hechtte hij enorm veel belang aan menselijkheid, vertrouwen, vriendschap." Na zijn carrière bij het VBO, werd Rudi Thomaes voorzitter van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die de Antwerpse mobiliteitsplannen coördineerde. Hij nam ook nog een aantal bestuursmandaten op, bij onder meer Umicore, Armonea, Europalia en was regent bij de Nationale Bank van België.

Thomaes werd destijds getipt als opvolger voor Bert De Graeve aan het hoofd van de VRT. Ook De Graeve had gewerkt bij den Bell - een bedrijf dat trouwens heel wat captains of industry voortbracht.

In 2014 kreeg Rudi Thomaes de titel van baron. Thomaes laat een echtgenote, twee kinderen en kleinkinderen na.