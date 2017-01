Voor derde jaar op rij meer auto's verkocht in Europese Unie

Het is de derde opeenvolgende stijging, zo meldt sectorfederatie ACEA dinsdag. Marktleider Volkswagen ziet zijn marktaandeel voor het tweede jaar op rij afkalven.

Het jaar 2016 eindigde met een hoogtepunt: in december werden in de EU 1,14 miljoen nieuwe personenwagens ingeschreven, 3 procent meer dan in december 2015 en een record voor de laatste maand van het jaar.

Over het hele jaar stopte de teller op 14.641.356 nieuwe personenwagens. Volgens ACEA tonen de cijfers dat het consumentenvertrouwen "robuust" is gebleven, "ondanks de politieke instabiliteit en economische onzekerheid die volgden op enkele belangrijke gebeurtenissen in 2016, zoals de brexit of het Italiaanse referendum".

Ook in België toename

Van de grote automarkten deden Italië (+15,8 procent) en Spanje (+10,9 procent) het het best, gevolgd door Frankrijk (+5,1 procent), Duitsland (+4,5 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+2,3 procent). In België werden 539.519 nieuwe personenwagens ingeschreven, 7,7 procent meer dan in 2015. Dat was het op twee na beste jaar ooit.

De Duitse autogroep Volkswagen (met ook merken als Audi, Seat en Skoda) bleef ook in 2016 veruit de grootste speler op de Europese automarkt. Maar waar haar marktaandeel in 2014 nog boven 25 procent lag, is dat vorig jaar gedaald tot 23,9 procent. Dat heeft vermoedelijk te maken met het sjoemelsoftwareschandaal. De Franse Renault-groep (met ook Dacia) sprong over 10 procent marktaandeel (tot 10,2 procent), terwijl PSA Peugeot Citroën de omgekeerde beweging maakte en zakte tot 9,9 procent.