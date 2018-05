Volvo krikt productie op na bestelling van 80.000 Gentse SUV's

Het succes van de compacte SUV is goed nieuws voor de fabriek in Gent, die een 5.000-tal werknemers telt. De XC40 werd eind vorig jaar gelanceerd en het commercieel succes 'overtreft onze hoogste verwachtingen', zegt voorzitter Håkan Samuelsson van Volvo Cars.

De productie in Gent, waar de auto voor de westerse markt wordt gebouwd, wordt stelselmatig opgetrokken. Ook de productie in het Chinese Luqiao, waar de Aziatische markt wordt voorzien, wordt door het commerciële succes uitgebreid.

De Zweeds-Chinese autobouwer kondigt aan er in de toekomst wordt ingezet op kleinere modellen met de introductie van de bouwplatform CMA (Compact Modular Architecture), die het model V40 vervangt.

De toekomstige modellen die gebaseerd zijn op CMA zullen ook volledig elektrisch aangedreven worden.

In maart kondigde Volvo nog aan dat het in Gent ook de auto's van zustermerk Lynk & Co zal bouwen. Die zijn net als de XC40 op CMA gebaseerd.