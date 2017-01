Volkwagen onttroont Toyota

De Japanse autobouwer Toyota is niet langer marktleider. Hoewel het bedrijf in 2016 de autoverkoop lichtjes zag stijgen tot 10,18 miljoen verkochte wagens, moet het de Duitse constructeur Volkswagen voor zich dulden.

Volkswagen, dat twaalf automerken telt waaronder Audi, Porsche, Seat en Skoda, verkocht in 2016 10,3 miljoen wagens. Dat aantal stemt overeen met een stijging met 3,8 procent, een record voor het Duitse bedrijf. Volkswagen kreeg nochtans een deuk in het imago te verwerken door het schandaal met sjoemelsoftware.

Terwijl de toenemende vraag in China en de populariteit van luxemerken Audi en Porsche het wereldwijde marktaandeel hielp versterken, verloor VW marktaandeel in Europa - de tweede grootste regio - na onthullingen over gemanipuleerde emissiewaarden van dieselmotoren.

Het VW-concern zag de verkoop van wagens vorig jaar met 12,2 procent stijgen in China, waar het zogenaamde dieselschandaal een 'non-issue' is, omdat de autobouwer er bijna geen dieselvoertuigen verkoopt.

Dat Toyota onttroond werd door Volkswagen heeft vooral te maken met de mindere verkoop van Japanse wagens in de Verenigde Staten en China. Wat de toekomst betreft, moet Toyota rekening houden met mogelijke spanningen aangezien de Amerikaanse president Donald Trump de druk bij buitenlandse autobouwers opvoert om meer auto's en vrachtwagens van de band te laten rollen in VS.

"Trump vormt een groter risico voor Toyota dan voor Volkswagen, omdat de Duitse autofabrikant in mindere mate wordt blootgesteld aan de Amerikaanse markt", aldus Ken Miyao, analist bij onderzoeksbureau Carnorama, in, een reactie aan het persagentschap Bloomberg. Toyota plant investeringen in een nieuwe fabriek in Mexico, wat volgens de analist gevolgen zal hebben met betrekking tot het beleid van de nieuwe Amerikaanse president.