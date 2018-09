Volkswagen moet zich maandag voor Duitse rechter verantwoorden

VW riskeert tot 9 miljard euro te moeten ophoesten. Een uitspraak wordt pas in 2019 verwacht.

Volkswagen maakte op vrijdagavond 18 september 2015 bekend dat de Amerikaanse autoriteiten het bedrijf ervan verdachten elf miljoen dieselwagens te hebben uitgerust met sjoemelsoftware, die de uitstootwaarden verbloemde. Daardoor scoorden de voertuigen veel beter in een testomgeving dan op de weg, en beantwoordden ze niet aan de milieustandaarden in de VS. Toen de beurs maandag opende, crashte het VW-aandeel. Op twee dagen tijd ging het 40 procent lager, waardoor beleggers 9 miljard euro in rook zagen opgaan.

De rechtszaak maandag in Braunschweig behandelt niet de individuele klachten van 3.560 beleggers, maar buigt zich over een tweehonderdtal gemeenschappelijke vragen. Het gaat om een 'modelprocedure', eigen aan het Duitse recht en vergelijkbaar met een Amerikaanse class-actionprocedure. Kernvraag is of Volkswagen aan de wettelijke verplichting heeft voldaan om de markten te informeren over elke interne informatie die van invloed kan zijn op de beurskoers.

De advocaten van het investeringsfonds DeKa menen dat de VW-directie op de hoogte was van de fraude en dat ze dit tussen 2008 -toen de software voor het eerst werd geïnstalleerd- en september 2015 had moeten melden. Maar volgens de directie van VW was het bedrog een initiatief van enkele ingenieurs, zonder medeweten van hun superieuren. De directie kon de omvang van het schandaal niet inschatten, luidt het.

Analisten verwachten dat Volkswagen geen 9 miljard zal moeten betalen, maar naar schatting 3 à 4 miljard. De totale factuur van het dieselschandaal loopt daarmee op tot 30 miljard euro, berekende het financiële persagentschap Bloomberg. Er lopen bovendien nog meer rechtszaken tegen de autofabrikant.