Voetbalcontract Proximus: 'Nog een paar dagen of weken onderhandelen'

"We hebben nog geen akkoord. We zullen het hebben, maar we willen niet te veel betalen. Wij willen ons voetbalaanbod kunnen blijven aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs", zei Dominique Leroy, de CEO van Proximus, vandaag tijdens een ontmoeting met journalisten over haar onderhandelingen met MP & Silva, dat de uitzendrechten verkoopt. MP & Silva betaalt 80 miljoen euro per jaar voor de rechten aan de Pro League-voetbalbond.

Een abonnement op het Belgische voetbal kost vandaag 9,99 euro bij Proximus. Voor 14,95 euro heb je internationaal voetbal erbij. "Dat zijn zeer lage prijzen", onderstreept Leroy. "Wij zijn in het verleden naar niet-exclusieve voetbalcontracten gegaan om ervoor te zorgen dat wij voetbal kunnen blijven aanbieden tegen relatief lage tarieven. Als we veel meer zouden betalen, moeten we onze prijs significant verhogen en zijn we niet meer trouw aan wat we willen doen. Vandaar dat de onderhandelingen meer tijd vragen. Het zal nog een paar dagen of weken vragen voor we erin slagen mekaar te vinden met de juiste prijs."

Leroy geeft toe dat de rekening deze keer hoger zal liggen. "Je betaalt in functie van het aantal abonnees, dus we zullen waarschijnlijk meer moeten betalen." Leroy zei dat ze niet weet hoeveel Telenet, dat wél al een akkoord heeft, aan MP & Silva betaalt.

Is Leroy zeker dat Proximus de volgende voetbalseizoenen zal mogen uitzenden?

"Theoretisch is het mogelijk dat we zonder overeenkomst uiteengaan, maar als we geen akkoord vinden, heeft MP & Silva een groot probleem. Het moet die 80 miljoen betalen aan de Pro League. Als wij ons deel niet betalen, moeten zij die 80 miljoen zien af te dekken met enkel VOO en Telenet. Wij zitten in een situatie waarin we een akkoord moéten vinden. Dat neemt wat tijd. Wij zullen tot een correcte overeenkomst komen voor alle partijen. Wij proberen niet de forcing te voeren", belooft Leroy.

Proximus geeft geen cijfers over zijn aantal voetbalabonnees. Telenet had eind maart 233.100 abonnees voor zijn Play Sports-formule.