Voedingssector kampt met eiertekort door fipronilcrisis

Onder andere La Lorraine, dat bakkers belevert, en Continental Foods, dat de sauzen van Devos & Lemmens maakt, melden dat ze hun kosten zien oplopen. 'We zijn van plan om de kosten door te rekenen. Er lopen gesprekken met onze klanten', zegt La Lorraine-CEO Guido Vanherpe in De Tijd.

Vooral de industrie wordt getroffen door de hoge eierprijs. Eieren die van de boer naar de winkel gaan hebben er minder last van.

Voor bedrijven die eieren breken en ze in vloeibare of poedervorm doorverkopen, is de situatie nog penibeler. 'We kunnen niet genoeg eieren leveren aan onze klanten', zegt Johan Van Bosch, algemeen secretaris van de Unie van de Belgische Eiproductie. 'We willen overmacht inroepen om de bestaande contracten met de voedingsnijverheid op te schorten.'