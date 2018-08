VLM Airlines schrapt zeven van de negen lijnvluchten vanuit Antwerpen

"SHS Aviation B.V., het moederbedrijf van VLM, heeft beslist om zijn activiteiten op de lijnvluchtenmarkt tijdelijk terug te schroeven en zich te focussen op de vluchten van Antwerpen naar London City Airport en Zurich", luidt het maandag in een persbericht. "We willen meer inzetten op de markt van chartervluchten", zegt woordvoerder Yves Panneels.

De VLM-verbindingen vanuit Antwerpen naar Aberdeen, Birmingham, Keulen-Bonn, Maribor, München en Rostock worden in de komende weken stopgezet. De eerder aangekondigde nieuwe verbinding naar Manchester vanuit Antwerpen en Oostende wordt uitgesteld.

"Het gaat vooral over zakenvluchten en het aantal boekingen in september en daarna was zeer beperkt", zegt Panneels maandag. De beslissing om zeven van de negen lijnvluchten te schrappen komt er na een interne evaluatie.

Eind juli raakte al bekend dat de lijnvluchten naar Birmingham vanaf 10 augustus tijdelijk zouden worden geschrapt door een te laag aantal boekingen.

"De vraag naar chartervluchten is groot maar aan die vraag kon door de lijnvluchten niet worden voldaan", verduidelijkt Panneels. VLM zal alvast één toestel met vaste bemanning inzetten voor luchtvervoer op maat, in samenwerking met maatschappij The Aviation Factory.

"Terzelfdertijd zal er ook een vlootreductie worden doorgevoerd", zegt de nieuwe VLM-CEO Johan Maertens. "Het is geen geheim dat we al geruime tijd bezig zijn met de voorbereiding van de vervanging van de Fokker 50-toestellen. De verwachte ingebruikname van de nieuwe vliegtuigen is voorzien in de tweede helft van 2019", aldus Maertens.

VLM Airlines meldt op zijn website nog dat passagiers die al gereserveerd hebben voor een lijnvlucht na de stopzettingsdata, 'zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte worden gebracht en hun ticket integraal terugbetaald krijgen'.