'Vlaanderen moet meer moeite doen om aanbod elektrische wagens te vergroten'

Uit een tussentijdse evaluatie van het actieplan 'Clean power for transport' van de Vlaamse regering bleek woensdag dat Vlaanderen de doelstelling van het aantal puur elektrische wagens tegen 2020 niet zal halen. Volgens Jeroen Cockx, coördinator van het Vlaamse actieplan, komt dat vooral doordat het aanbod de vraag niet kan volgen.

"Een van de redenen is dat de laadinfrastructuur in ons land achterop hinkt ten opzichte van andere landen", aldus Michel Martens van Febiac. "Automerken bieden enkel elektrische auto's aan waar er een marktrijpe situatie voor is. Ik kan me voorstellen dat een constructeur eerst andere landen zal bedienen als de incentives daar groter zijn. Het gaat dan ook bijvoorbeeld om specifieke infrastructuur zoals parkings of de toelating om op busbanen te rijden."

Volgens Martens is de omslag in productiecapaciteit van benzine en diesel naar elektrisch ook niet eenvoudig. "Autofabrieken die vooral diesel en benzine produceren, moeten zich omvormen tot fabrieken die vooral elektrisch en hybride produceren. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen, maar er zijn toch een aantal modellen waarvan de productie goed op dreef is." Hij benadrukt dat het aantal plug-in hybrides wel op schema zit.

"Het is niet zozeer de doelstelling om meer puur elektrische voertuigen op de markt te krijgen, maar om meer elektrische kilometers te rijden", klinkt het.

Dat kan volgens Martens onder meer door een fiscaal voordeel te geven aan wie met zijn plug-in hybride ook effectief meer elektrische kilometers aflegt.