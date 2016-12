Vlaams Mediahuis wil Telegraaf Media Groep inlijven

TMG is de eigenaar van de gelijknamige krant, Metro en het Noordhollands Dagblad. Volgens de Nederlandse zakenkrant Financieele Dagblad wil Mediahuis, dat NRC Media en De Limburger al in portefeuille heeft, zijn positie in Nederland versterken.

Volgens de Nederlandse zakenkrant is Mediahuis bereid een bod neer te leggen van 5,25 euro per aandeel, of een premie van 50 procent boven de huidige koers. In totaal biedt Mediahuis zo 243 miljoen.

De handel in het aandeel in TMG is woensdagmiddag kort na 13 uur stilgelegd. Volgens de bronnen van het FD staat de familie Van Puijenbroek, die een belang van 40 procent heeft in TMG, positief tegenover het bod van de Vlamingen. De textielfamilie is al sinds tientallen jaren grootaandeelhouder in TMG. Guus van Puijenbroek zit ook in de raad van commissarissen, vergelijkbaar met onze raad van bestuur, van TMG.

Concentra, dat samen met Corelio in 2013 fuseerde tot Mediahuis, was al in Nederland actief met De Limburger. In 2015 kwam daar NRC Media bij, de uitgever van NRC Handelsblad en NRC Next. In oktober kwamen ook de regionale kranten De Limburger en Limburgs Dagblad onder controle van Mediahuis. CEO Gert Ysebaert zei toen al dat die laatste overname de ambitie moest tonen om een toonaangevende Belgisch-Nederlandse mediagroep te worden. Door die overname waren enkel De Persgroep (onder meer Het Parool, AD, De Volkskrant en Trouw) en TMG nog grotere uitgevers dan Mediahuis.

Met die overname zouden zo goed als alle nationale Nederlandse kranten in Belgische handen komen. Enkel het kleinere Financieele Dagblad (FD Mediagroep) en het Reformatorisch Dagblad (Erdee Media Groep) zijn nog in Nederlandse handen. (Belga/BO)