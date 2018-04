Virtuele realiteit: een briljante oplossing op zoek naar een probleem

Het hoofdpersonage van Ready Player One, de nieuwe film van Steven Spielberg, verovert macht, geld én de liefde van zijn leven in de Oase, een digitaal parallel universum. De fans hopen dat de virtuele realiteit binnenkort haar intrede maakt in woonkamers, kantoren en scholen. Maar dat virtuele realiteit de massamarkt zal veroveren, wordt al vijftig jaar voorspeld. Voor de echte doorbraak ontbreekt nog één detail: het nut voor de gebruiker.