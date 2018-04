Vierde stakingsdag op rij bij Lidl: verdeeldheid onder de bonden

Het verzoeningsvoorstel van de directie van Lidl wordt door de leden van de christelijke bediendebond LBC-NVK positief onthaald. De vakbond vreest echter dat de socialistische vakbond BBTK maandag zal verhinderen dat de winkels opengaan, en spreekt van een "totaal onverantwoorde houding".

"Het doet ons denken dat het BBTK een verborgen agenda heeft en niet bezig is met het belang van het personeel", klinkt het bij Johan Lippens van LBC-NVK

De directie stelde vrijdag onder meer voor dat elke winkel de komende zes maanden 42 werkuren per week extra zou kunnen inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In die periode zou er verder worden onderhandeld over een reeks knelpunten.

Volgens vakbondsman Lippens is het verzoeningsvoorstel van de directie 'op wat punten en komma's na' hetzelfde als wat het gemeenschappelijk vabkondsfront woensdag heeft gevraagd.

LBC-NVK verdedigt het voorstel daarom bij zijn achterban, die het werk op sommige plaatsen herneemt. "Mensen gaan aan de slag om de winkels op orde te zetten zodat die klaar staan voor maandag", aldus Lippens. "Maar wij zijn niet naïef. Wij gaan ervan uit dat de BBTK dit zal verhinderen."

Ook de liberale vakbond ACLVB licht haar leden in, maar heeft geen zicht op het aantal werkenden. "Het staat mensen vrij om zelf te kiezen of ze meedoen aan spontane acties of niet. Wij zijn niet aan het mobiliseren", aldus vakbondsman Thomas Vanbiervliet.

Het was de socialistische vakbond BBTK die in de nacht van vrijdag op zaterdag als enige partij het voorstel afwees. "De tekst bevat vooruitgang", gaf vakbondsvrouw Myriam Delmée toe, "maar we betreuren dat het voorstel maar geldt voor zes maanden", luidde het zaterdagmorgen.

Zaterdagmorgen waren opnieuw zowat 100 Lidl-winkels dicht. Het is de vierde stakingsdag bij de supermarktketen uit protest tegen de te hoge werkdruk.