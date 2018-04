Vierde stakingsdag op rij bij Lidl: vakbonden lichten personeel in

In verscheidene winkels van supermarktketen Lidl brengen de vakbonden zaterdag de werknemers op de hoogte van het voorstel dat de directie vrijdag lanceerde om de werkdruk tijdelijk te verlichten, in afwachting van meer structurele oplossingen. De christelijke en de liberale vakbond verdedigen het voorstel bij hun achterban. Na de middag volgt er mogelijk meer duidelijkheid.

"Onze mensen zijn nu op de werkvloer om het personeel in te lichten en er is een onlinebevraging gelanceerd", zegt Johan Lippens van de christelijke bediendebond LBC-NVK.

De directie stelde vrijdag onder meer voor dat elke winkel de komende zes maanden 42 werkuren per week extra zou kunnen inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In die periode zou er verder worden onderhandeld over een reeks knelpunten. LBC-NVK zal dat voorstel zaterdag verdedigen. "Als je ziet vanwaar we komen - de directie stelde eerst 8 extra uren per winkel voor- dan kunnen we dit aanvaarden", aldus Lippens.

Ook de liberale vakbond ACLVB verdedigt het voorstel. "We zijn nu de mensen aan het informeren", aldus vakbondsman Thomas Vanbiervliet. "We kunnen met het directievoorstel akkoord gaan als startpunt van verdere onderhandelingen."

Het was de socialistische vakbond BBTK die in de nacht van vrijdag op zaterdag als enige partij het voorstel afwees.

"De tekst bevat vooruitgang", geeft vakbondsvrouw Myriam Delmée toe, "maar we betreuren dat het voorstel maar geldt voor zes maanden." Ook de socialistische vakbond zal het voorstel zaterdag voorleggen aan de werknemers.

Zaterdagochtend waren opnieuw zowat 100 Lidl-winkels dicht. Het is de vierde stakingsdag bij de supermarktketen uit protest tegen de te hoge werkdruk.