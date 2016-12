'Verzekeraars moeten op de blaren zitten'

De verzekeraar Ergo stopt met de verkoop van levensverzekeringen en laat zijn activiteiten in België uitdoven. In eerste instantie gaan daardoor 200 banen verloren. Het nieuws volgt op eerdere herstructureringen in de Belgische verzekeringssector. Zowel AXA als P&V zetten fors het mes in hun personeelsbestand, en Ethias worstelt al jaren met de restanten van zijn First-portefeuille.

