Véronique Goossens wordt adjunct-hoofdeconoom Belfius

Goossens zit al meer dan twintig jaar in de journalistiek en is vooral bekend als ankervrouw van Kanaal Z. Ze schreef ook een boek over de Nationale Bank. 'Véronique heeft een zeer brede kijk op de economische en financiële actualiteit, en staat bekend om haar kritische ingesteldheid. Haar 'challenger spirit' - niet toevallig één van onze waarden - is precies één van de redenen waarom Belfius haar graag welkom heet', zegt de bank in het persbericht.

Goossens is 'de juiste vrouw op de juiste plaats', klinkt het. De traditionele bank- en verzekeringsmodellen staan immers ter discussie en de rol van de banken tegenover uitdagingen zoals bijvoorbeeld de vergrijzing en de circulaire economie wordt kritisch doorgelicht, aldus Belfius.

Martine Klutz is een andere nieuwkomer als chief strategy officer business & corporate banking. Ze was tot voor kort verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de corporate bankingactiviteiten van BNP Paribas in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Ierland. Lionel Giot, die carrière maakte bij Bank Degroof Petercam, wordt dan weer chief strategic wealth officer en head of family offices. Hij zal onder meer een aanpak voor familiebedrijven uitwerken. Roland Hauzeur tot slot, gaat aan de slag als hoofd corporate finance & capital markets. Hij maakte reeds carrière bij Fortis Bank en BNP Paribas, waar hij bedrijven adviseerde over markttransacties.