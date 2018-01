Verkooprecord voor Volkswagen in 2017

Het bedrijf uit Wolfsburg is het moederconcern van merken als Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda en trucks van MAN en Scania. In bijna alle regio's ging de verkoop vorig jaar omhoog, met flinke stijgingen in Rusland en Zuid-Amerika. Op de Duitse thuismarkt daalde de verkoop echter licht.

Bij het hoofdmerk Volkswagen was sprake van een verkoopgroei met meer dan 4 procent tot het nieuwe record van 6,2 miljoen auto's. Bij luxemerk Audi bedroeg de groei 0,6 procent tot bijna 1,9 miljoen voertuigen. Skoda ging 6,6 procent hoger tot 1,2 miljoen.

Topman Matthias Müller gaf aan dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat klanten stellen in het bedrijf, na het emissieschandaal waar Volkswagen eerder mee worstelde en waardoor miljarden aan kosten moesten worden gemaakt.

Of VW opnieuw de eretitel van grootste constructeur ter wereld binnenhaalt, hangt af van de cijfers van Toyota. De Japanners maakten nog geen cijfers bekend, maar rekenen op 10,35 miljoen verkochte voertuigen wereldwijd. VW nam in 2016 opnieuw de fakkel over van Toyota.

Toyota wordt mogelijk ook voorbijgestoken door de alliantie tussen het Franse Renault en de Japanse groepen Nissan en Mitsubishi. Die waren vorig jaar samen goed voor 10,5 miljoen wagens.