'Verdeelde transportsector moet meer uit één mond spreken'

Vandaag gingen de deuren van het driedaagse vrachtwagensalon We Are Transport in Brussel open. Het nieuwe vakevenement is een organisatie van de sectorfederatie Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV) in samenwerking met Febiac. Het initiatief focust onder andere op alternatieve brandstoffen voor het vrachtvervoer en nieuwe veiligheidssystemen. Twee niet te onderschatten uitdagingen voor een sector die heel wat katten te geselen heeft.

In gespreide slagorde

Symptomatisch voor de noodlijdende sector is dat de werkgevers in gespreide slagorde opereren. We Are Transport is een kind van de beroepsvereniging Transport & Logistiek Vlaanderen. De nationale sectororganisaties Febetra en UPTR doen niet mee. Meer We Are Divided dan We Are Transport dus. Het schisma in de transportsector kent een lange geschiedenis maar in deze uitdagende tijden wordt het de hoogste tijd dat de achterhoedegevechten worden gestaakt en dat de koppen bijeen worden gestoken.

De transportsector kan het zich niet permitteren complexe dossiers zoals sociale dumping, vergroening van de vloot, veiligheid, internationale concurrentie, congestie, het vinden en opleiden van chauffeurs, enzovoort verdeeld aan te pakken. Net zoals de transportbedrijven volop inzetten op schaalvergroting en consolidatie, moeten de federaties die weg inslaan.

Behoefte aan meer slagkracht

Niet toevallig zaten de leden van de raden van bestuur van Febetra en UPTR net deze week samen in Vilvoorde om na te denken over een betere samenwerking. "We wensen de beroepsverdediging van de sector naar een hoger niveau te tillen", klinkt het. De twee nationale federaties doen meteen ook een oproep aan de collega's van TLV om zich ook achter dit initiatief te scharen.

We kunnen alleen maar toejuichen dat er in de sector weer gesproken wordt over samenwerking. Het effectief doen is nog beter. Het is voor de bedrijven al langer duidelijk dat de verdeelde transportsector meer uit één mond moet spreken. Alleen met een eensgezinde stem zal de slagkracht van de sector toenemen en dat is noodzakelijk om beter gehoord te worden. Bundel de krachten, nu.