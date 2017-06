VDK Spaarbank wordt vdk bank: 'Naamsverandering voltooit strategische switch'

VDK Spaarbank is een begrip in de ruime omgeving van Gent, en heeft ook kantoren in West-Vlaanderen en Antwerpen. Waarom was het na 91 jaar nodig de naam te veranderen?

Leen Van den Neste (CEO vdk bank):"Omdat de oude naam niet meer beantwoordde aan de realiteit. Onze roots liggen bij de volksdepositokas (VDK), de spaarbank voor arbeiders die de Gentse christelijke arbeidersbeweging aan het begin van de vorige eeuw oprichtte. Maar de voorbije jaren zijn we geëvolueerd van een spaarbank naar een volwaardige bank, die kredieten aanbiedt, verzekeringen en beleggingsproducten verkoopt en haar klanten bijstaat in hun pensioenopbouw. Ons gamma is ...