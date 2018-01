Vdk en Allianz gaan samen bank-verzekeren

De strategische beslissing van vdk bank om schadeverzekeringen aan te bieden komt niet als een verrassing. De voorbije jaren maakte de bank werk van de uitbreiding van zijn productengamma en dienstverlening. Van oorsprong is vdk een klassieke spaarbank, die de spaardeposito's investeerde in een klassieke beleggingsportefeuille (vooral obligaties).

"De rentemarge staat onder druk, daarom willen we minder afhankelijk zijn van de rente-inkomsten", zegt Leen Van den Neste, de CEO van vdk bank. "We diversifiëren onze inkomsten door meer kredieten te commercialiseren en door commissie-inkomsten te genereren uit de verkoop van beleggingsproducten en verzekeringen."

Door de volumegroei in kredieten werd 2017 een kanteljaar voor vdk. "Voor het eerst is onze kredietportefeuille groter dan onze investeringsportefeuille", zegt Van den Neste. Vooral de productie van nieuwe woonkredieten (bijna 400 miljoen euro) stond weer op een hoog peil.

"Als je veel woonkredieten verkoopt, is het logisch dat je de klant ook een brandverzekering kunt bieden", zegt Van den Neste. "Daarom zijn we op zoek gegaan naar een verzekeringspartner."

Van den Neste heeft naar eigen zeggen met verschillende verzekeringsmaatschappijen gesproken. Ook met DVV, het verzekeringsagentenfiliaal van Belfius, de grootbank die een deelneming van 17 procent in vdk bank aanhoudt. Maar uiteindelijk koos vdk voor Allianz Benelux.

"Zij bieden ons een kwalitatief hoogstaand product tegen een goede prijs, dat we bovendien digitaal in onze app kunnen integreren. Er zijn ook afspraken gemaakt voor een snelle en correcte schade-afhandeling."

In eerste instantie blijft de samenwerking tussen vdk en Allianz beperkt tot een brand-, diefstal- en familiale verzekering. "We starten bewust met een beperkt aantal producten", zegt Wilfried Neven, CEO België bij Allianz Benelux. "Dat biedt ons de kans als partners te groeien. Maar het is wel de bedoeling een samenwerking op lange termijn uit te bouwen."

Vdk verkocht al levensverzekeringen, en werkt daarvoor samen met Federale Verzekeringen. Voor zijn schuldsaldoverzekeringen doet de bank een beroep op Nationale Nederlanden. Daaraan verandert niets.

Behoorlijk ambitieus

Al wil ze geen concrete doelstellingen geven, toch zegt Van den Neste behoorlijk ambitieus te zijn over de samenwerking met Allianz in schadeverzekeringen: "Ik merk veel enthousiasme bij onze medewerkers en kantoorhouders. Brand- en familiale verzekeringen zijn producten waar vraag naar is en die ontbraken in ons aanbod."

Ook voor Allianz is de samenwerking een stap in het ongewisse. De Duitse verzekeraar werkt in ons land vooral samen met makelaars. Het is de eerste keer dat Allianz in België structureel met een bank in zee gaat in schadeverzekeringen. Met Deutsche Bank is er wel een samenwerking voor één specifiek beleggingsproduct. Nu wordt het bank-verzekeren breder uitgerold.

'Allianz werkt graag met makelaars, maar wij zijn niet exclusief gebonden aan dat kanaal' (Wilfried Neven, Allianz Benelux)

"De samenwerking past in onze groeistrategie", zegt Neven. "Allianz is het nummer zes in leven en het nummer zeven in niet-leven op de Belgische markt. Ons globale marktaandeel bedraagt 5 procent. Het is onze ambitie door te stoten tot de top vijf. Dat willen we in eerste instantie realiseren door autonoom te groeien. Maar ook een partnership als dit, dat ons de mogelijkheid biedt een nieuw distributiekanaal aan te boren, draagt daartoe bij."

Vreest de Belgische CEO van Allianz niet voor kwade reacties van makelaars? Neven: "Makelaars zijn en blijven belangrijk voor ons. In België hebben ze nog altijd meer dan 60 procent van de markt, en dat is de jongste vijf jaar status quo gebleven. Allianz werkt graag met makelaars, maar wij zijn niet exclusief gebonden aan dat kanaal. Wij denken dat we met vdk een goede, stabiele bancaire partner gevonden hebben, waardoor we onze positie op de Belgische markt kunnen versterken." Neven wijst er ook op dat zowat alle verzekeraars in België via verschillende distributiekanalen opereren.

Fors geïnvesteerd

Maar het bank-verzekeraarsmodel kan maar werken als bij de bancaire partner voldoende kennis en expertise aanwezig is, geeft Neven toe: "Daarom hebben wij de voorbije maanden fors geïnvesteerd in de opleiding van de vdk-medewerkers. Een verzekering is per definitie een adviesproduct, en dus is het essentieel dat men perfect weet wat het inhoudt. Er is door beide partners ook fors geïnvesteerd om de IT-infrastructuur op elkaar af te stemmen."

Van den Neste heeft er alle vertrouwen in dat haar medewerkers de technische competenties hebben om verzekeringen te verkopen: "Het gaat om eenvoudige en transparante producten. Doordat we complexiteit mijden, blijft het behapbaar voor de mensen. Bovendien streven wij ernaar dat elk kantoor minstens drie medewerkers telt: een krediet- en verzekeringsspecialist, een beleggingsadviseur en een administratief bediende."

Allianz Benelux hoopt dat de samenwerking met vdk het premie-incasso omhoog duwt. In 2016 daalde de omzet nog van 3,4 tot 3,2 miljard euro. Dat was vooral een gevolg van de keuze om de verkoop van tak21-producten (levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement) op een laag pitje te zetten. In 2017 ging de omzet fors hoger, dankzij de acquisitie van de zakelijke portefeuille van Aegon in Nederland en de groei in tak23-producten (levensverzekeringen waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds).

"In schadeverzekeringen slagen we er al enkele jaren in ons marktaandeel te behouden", zegt Neven. "Daarbovenop is de rendabiliteit van die activiteit flink verbeterd. Daarom staan we open voor alle partnerships of overnamedossiers die onze positie in niet-leven voort kunnen verstevigen."