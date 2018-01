VBO waarschuwt: 'Eén op de zes jobs hangt af van de export'

85 procent van het Belgische bbp is afhankelijk van de export - of bijna het dubbele van het gemiddelde in de eurozone - en er hangen 196.000 Belgische banen af van de indirecte export, aldus het VBO.

“Why is #FreeTrade so important for Belgium?

1) 85% of our GDP depends on export

2) 1 out of 6 jobs depends on export. Must read --> https://t.co/8G3ZV7Dqyl pic.twitter.com/dUO57RelOp — Pieter Timmermans (@PieterVBO) January 23, 2018

Belgische ondernemingen exporteren zo halffabrikaten naar andere Europese landen, die ze vervolgens uitvoeren naar markten buiten de EU.

"Ik wil een 'call for action' lanceren aan zowel de bedrijfswereld als de politieke wereld", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

"De evenwichtige en wederzijdse openstelling van de markten moet verdergezet en ondersteund worden in functie van onze directe en indirecte werkgelegenheid. We pleiten voor het onderhandelen van nieuwe vrijhandelsakkoorden, waarbij we ons laten leiden door feiten in plaats van door angst en met als doel het Trumpiaans protectionisme te neutraliseren."

Volgens Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel moeten België en de Europese Unie 'hun eigen koers blijven varen en vrijhandel blijven promoten'.

"Met hoe meer gelijkgezinde landen we samenwerken, hoe sterker we zullen staan om zelf onze regels uit te zetten en om een klimaat van eerlijke concurrentie te garanderen", stelt hij in het persbericht.

"Europese handelsakkoorden zijn hiervoor het instrument bij uitstek. Naast de recente vrijhandelsakkoorden met Japan en Canada zijn er nog veel andere opportuniteiten voor de EU in de rest van de wereld. Die kansen grijpen en omvormen in win-winverhalen is het beste antwoord dat we op protectionisme kunnen bieden."