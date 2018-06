VBO: 'Soepel monetair beleid ECB positief voor Belgische bedrijven'

Het monetaire beleid van de ECB heeft ervoor gezorgd dat de rentevoeten op investeringskredieten voor Belgische bedrijven begin 2016 minder dan 2 procent bedroegen, maar het renteverschil tussen de Amerikaanse en Europese rente op overheidsobligaties heeft er ook toe geleid dat de euro flink aan waarde inboette. Dat laatste maakte Belgische uitvoer in het buitenland goedkoper. Zowel in 2016 als 2017 namen de Belgische bedrijfsinvesteringen in volume met ongeveer 5 procent toe, berekende het VBO.

De Belgische reële effectieve wisselkoers ging er met bijna 10 procent in minder dan twee jaar op vooruit. Zo slaagden de Belgische exportbedrijven er voor het eerst sinds lang in om opnieuw internationale marktaandelen te winnen.

De Belgische uitvoer nam tussen eind 2014 en eind 2016 met 6,7 procent per jaar toe, en zo raakte ook de productiecapaciteit beter bezet, meldt het VBO. "Al bij al is het monetaire beleid van de ECB geschikt gebleken voor België. Het maakte het mogelijk om een lange economische crisis achter ons te laten en langdurige stagnatie en deflatie te voorkomen, terwijl ook schadelijke neveneffecten in hoge mate uitbleven", besluit Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO.

De ECB begon na het uitbreken van de financiële crisis in september 2008 haar monetair beleid te versoepelen. Deze week wordt er bij de centrale bank gedebatteerd over het loslaten van het opkoopprogramma van obligaties, waarmee er een einde zou komen aan dat soepele monetaire beleid. Het programma loopt nog tot september dit jaar.

"Gezien de nog steeds fragiele aard van het economisch herstel in Europa en de relatief lage inflatie, lijkt het aangewezen het monetaire beleid maar zeer geleidelijk te normaliseren", aldus Roosens.