Vastgoedbedrijf start 'Airbnb voor magazijnen' in België

Bedrijven die opslagruimte over hebben, kunnen die via het onlineplatform Stockspots aanbieden aan bedrijven die er nood aan hebben. Omgekeerd kunnen bedrijven die voor een korte periode op zoek zijn naar extra magazijnruimte, die op dezelfde plaats online vinden.

Montea investeert mee in de start-up uit Breda die achter het systeem zit. In Nederland is het platform sinds vorig jaar actief. Op acht maanden tijd werden volgens Montea zo'n 500 opslagplaatsen geregistreerd.

Het bedrijf rekent erop dat er tegen het najaar ook in België al honderd magazijnen met beschikbare ruimte in het aanbod zullen zitten. Stockspots regelt de facturatie en de verzekering.