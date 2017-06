Van Zele leidt managementcomité Option

Het was al langer bekend dat Option op zoek was naar een nieuwe CEO. Tot die tijd zou oprichter Jan Callewaert op post blijven. Maar het jaarverslag meldt dat Callewaert op 26 april aan de raad van bestuur heeft laten weten dat hij op 31 mei aftreedt, om zich te concentreren op een opdracht in verkoop en businessdevelopment.

De managers vormen nu een comité onder de "tijdelijke leiding" van voorzitter Eric Van Zele "tot een nieuwe CEO is gevonden". Het jaarverslag van Option werd woensdagavond 31 mei zeer laat gepubliceerd.