Van Overtveldt over herstructurering Carrefour: 'Brugpensioen is niet het antwoord, er zijn 300.000 vacatures'

De regering ontmoet vrijdagnamiddag de directie en de vakbonden van Carrefour, nadat het bedrijf donderdag aankondigde dat 1.233 banen op de tocht staan. Minister Van Overtveldt hoopt dan meer achtergrond te krijgen bij die drastische beslissing.

Wel geeft hij aan dat binnen de sector van de distributie een enorme concurrentie speelt, met diverse grote groepen die dagelijkse een concurrentieslag spelen. 'Dat vergt een constante alertheid voor hun organisatie, aanpak en strategie.'

Het komt er voor Van Overtveldt nu op aan dat alle overheden hun verantwoordelijkheid nemen. 'Maar terug overgaan naar prepensionering of brugpensionering lijkt me niet het goede antwoord, ook niet als algemeen signaal', aldus de minister. Hij merkt daarbij op dat er momenteel bijna 300.000 vacatures zijn. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om die personeelsleden zo snel als kan naar een 'nieuwe, zinvolle, structureel gezonde job te brengen'.