Van Hool verdubbelt winst met vijf keer goedkoper Macedonië

De investering van Van Hool in Macedonië rendeert volop. Terwijl de voertuigenbouwer in België 169 miljoen euro betaalt aan 3674 werknemers, verdienen 800 medewerkers in het filiaal in Skopje 8 miljoen euro. Dat maakt de gemiddelde loonkosten in het Balkanland bijna vijf keer goedkoper. "Maar Koningshooikt blijft een belangrijk productie- en innovatiecentrum in de groep", benadrukt CEO Filip Van Hool.