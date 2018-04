Van Hool investeert 47 miljoen dollar in Amerikaanse fabriek

Het was al bekend dat Van Hool van plan was om een nieuwe fabriek te bouwen in de VS. De busbouwer heeft nu al vestigingen in België en in Macedonië, maar om de Amerikaanse markt goed te kunnen bedienen moest er een Amerikaanse fabriek komen.

De 'Buy American Act' verplicht openbare besturen om voertuigen te kopen die volledig in eigen land worden gebouwd. Vandaag heeft het bedrijf meer details bekendgemaakt.

De fabriek komt in Morristown, in het noordoosten van Tennessee. De bouw start op het einde van de zomer, en verwacht wordt dat de fabriek in het eerste kwartaal van 2020 operationeel wordt.

Van Hool wil in Morristown met 600 werknemers jaarlijks zo'n 400 bussen bouwen voor de hele Noord-Amerikaanse markt van openbaar vervoer. De vakbond ACV was eerder dit jaar nog ongerust over de impact op de werkgelegenheid in België, hoewel de directie verklaarde dat die miniem zou zijn.

Van Hool wijst zelfs op 'opportuniteiten' voor het personeel in Koningshooikt. Ingenieurs van het Belgische studiebureau van de busbouwer zullen de Amerikaanse bussen ontwerpen. Daarnaast zullen nieuwe Amerikaanse medewerkers in 2019 in Koningshooikt en Skopje (Macedonië) worden opgeleid.

"Onze ervaren medewerkers zullen hun nieuwe Amerikaanse collega's vertrouwd maken met de hoge kwaliteitsnormen en standaarden van Van Hool-voertuigen", zegt CEO Filip Van Hool.

"Het wordt zelfs een uitdaging omwille van het feit dat we zo snel als mogelijk meer dan 200 openstaande vacatures moeten invullen. Dit nieuwe project, samen met het goed gevuld orderboek van de vestiging in Koningshooikt, noopt er ons toe alle zeilen bij te zetten om zo snel als mogelijk deze openstaande vacatures in te vullen", verduidelijkt de topman.