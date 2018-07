Van Hool groeit en bloeit in Macedonië

Filip Van Hool, de CEO van Van Hool, is al jaren bijzonder enthousiast over zijn filiaal in Skopje, de hoofdstad van Macedonië. De productie startte er in de zomer van 2013. Initieel werden daar de eenvoudige voertuigen gebouwd. Op die manier kon de Belgische industriële onderneming de concurrentie aan met andere producenten in lagelonenlanden.

