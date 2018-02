Van Hool bouwt veertig waterstofbussen voor Keulen en Wuppertal

Dertig waterstofbussen zijn bestemd voor Keulen, en tien voor Wuppertal. De eerste bussen, die worden gebouwd in de fabriek van Koningshooikt, zullen in de lente van 2019 klaar zijn.

"Waterstofbussen zijn voertuigen met een hoge toegevoegde waarde en die zijn van wezenlijk belang voor de productie-eenheid in Koningshooikt", aldus Filip Van Hool, de topman van Van Hool.

"Deze unieke bestelling is een serieuze opsteker voor het gebruik van de waterstoftechnologie voor de aandrijving van bussen voor openbaar vervoer", verduidelijkt hij. "In heel Europa maken openbaarvervoermaatschappijen hard werk van de vergroening van hun busvloot. Het stemt ons tevreden dat de Duitse stad Keulen, die al sinds mei 2014 twee Van Hool-waterstofbussen in dienst heeft, een bijzonder positief gevolg geeft aan die opgedane ervaring."

Concreet gaat het om hybride bussen, met zowel een brandstofcel als batterijen. Ze zijn 12 meter lang, hebben 29 zitplaatsen en zullen met circa 38 kg waterstof aan boord een volledige dagtaak van 350 km kunnen uitvoeren, mede dankzij recuperatie van remenergie.

Van Hool bouwt sinds 2005 waterstofbussen voor de Amerikaanse en sinds 2007 voor de Europese markt. In totaal heeft de constructeur al 53 waterstofbussen gebouwd, het merendeel voor Europa. Ook bouwt het momenteel acht waterstofaangedreven trambussen voor de Franse stad Pau.

Bonden

De bonden bij Van Hool reageren voorzichtig optimistisch op het aangekondigde order. "Helemaal nieuw is dit niet voor ons, want al een aantal maanden wordt ons op de ondernemingsraad meegedeeld dat dit er zat aan te komen. Het blijkt nu rond te zijn, wat uiteraard goed nieuws is", zegt ACV-secretaris Marc De Hert.

Volgens Van Hool worden de bussen in de fabriek in Koningshooikt gebouwd, en worden de eerste bussen in de lente van 2019 opgeleverd. De beide vakbonden reageren daarop evenwel voorzichtig: "Elke order van die grootteorde is mooi meegenomen, maar het is altijd afwachten of alle opdrachten in Koningshooikt worden uitgevoerd. Er is ook de fabriek in Macedonië. Bij eerdere bestellingen werd voorbereidend werk voor bijvoorbeeld de carrosserie daar uitgevoerd en werden ze in België afgewerkt", verduidelijkt ACLVB-secretaris Christophe Van Audenhove.

"Het extra werk is zeker positief, maar in de praktijk moeten we dus afwachten wat het concreet zal betekenen voor de vestiging hier."

De vakbonden geven aan op de volgende zitting van de ondernemingsraad over de bestelling en de tewerkstelling de nodige vragen aan de directie te zullen stellen.

Volgens De Hert is de tewerkstelling bij Van Hool in België de afgelopen jaren gestaag blijven afnemen. Momenteel situeert het aantal werknemers in Koningshooikt zich volgens hem rond de 3.000 arbeiders en 500 bedienden.