Van de Velde ziet omzet dalen in eerste halfjaar

De lingerieproducent uit Schellebelle had in april al gewaarschuwd dat de omzet niet zal groeien, maar stabiel blijven of zelfs dalen, en dat dit zal resulteren in een 'belangrijke druk' op de winstontwikkeling

Het eerste halfjaar, en vooral het eerste kwartaal, werd in de algemene retailomgeving gekenmerkt door een daling van het aantal winkelbezoekers, meldt de lingerieproducent. De lancering van Marie Jo Swim en de groei in nieuwe kanalen, heeft 'tot dusver nog onvoldoende omzet gerealiseerd om te compenseren voor de druk op de traditionele retailkanalen (fysieke winkelpunten)'.

De gerapporteerde omzet daalde in de eerste jaarhelft van 115,3 miljoen euro tot 110,8 miljoen euro (-3,9 procent). Bij constante wisselkoersen daalde de gerapporteerde omzet met 2,1 procent. De vergelijkbare omzet (gecorrigeerd voor vergelijkbare seizoensleveringen) daalde van 116,9 miljoen euro naar 114,1 miljoen euro (-2,4 procent). Bij constante wisselkoersen daalde die met 0,6 procent.

De vergelijkbare omzet (bij constante wisselkoersen) daalde in wholesale met 1,4 procent, maar stijgt in retail met 4,3 procent.

De volledige resultaten voor de eerste jaarhelft worden nabeurs bekendgemaakt op vrijdag 31 augustus 2018.