Vakbondsleden blokkeren distributiecentra Lidl: 'Zwaartepunt ligt op maandag'

In Genk wordt tot maandagochtend het distributiecentrum LDM geblokkeerd, dat Lidl-winkels bevoorraadt. De actie werd gestart door de Franstalige socialistische vakbond, even later sloten hun Vlaamse collega's zich aan.

'Het zwaartepunt van onze actie ligt op maandag', zegt Carine Meuwis, voorzitster van de socialistische vakbond BBTK Limburg. Maandag worden aan het Lidl-filiaal in Genk de werknemers ingelicht over het voorstel van de directie. 'Wij gaan maandag echter niet beletten dat winkels opengaan', zegt Meuwis.

In Wallonië worden de distributiecentra in Courcelles en Marche geblokkeerd.

Zaterdag werd winkelketen Lidl zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië geconfronteerd met de vierde stakingsdag op rij. Ruim100 Lidl-winkels- omgerekend ongeveer één op de drie - hielden daardoor de deuren gesloten. Bij de supermarktketen wordt geprotesteerd tegen de te hoge werkdruk.

Het overleg tussen vakbonden en de directie werd vrijdag kort na middernacht zonder resultaat stopgezet.

De directie had een voorstel op tafel gelegd waardoor elke winkel in de komende zes maanden 42 werkuren extra kan inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In het voorstel werden ook een aantal thema's vastgelegd voor besprekingen over een nieuwe cao.

De vakbonden hebben vervolgens zaterdag de werknemers ingelicht over het voorstel. De christelijke en de liberale vakbond stemden in met het voorstel van de directie, de socialistische bond wees het af.

Volgens Johan Lippens van de christelijke bediendebond LBC-NVK is het verzoeningsvoorstel van de directie 'op wat punten en komma's na' hetzelfde als wat het gemeenschappelijk vabkondsfront woensdag heeft gevraagd.

Het was de socialistische vakbond BBTK die in de nacht van vrijdag op zaterdag als enige partij het voorstel afwees. "De tekst bevat vooruitgang", gaf vakbondsvrouw Myriam Delmée toe, "maar we betreuren dat het voorstel maar geldt voor zes maanden", luidde het.

Vakbondsman Lippens van de christelijke bediendebond vermoedt dat het socialistische BBTK 'een verborgen agenda heeft en niet bezig is met het belang van het personeel'.

Volgens Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl, bieden 'de verregaande voorstellen een antwoord op alle eisen van de vakbonden'. 'Zes maanden lang per winkel per week 42 uren extra komt neer op in totaal meer dan 300.000 manuren', benadrukt ze.