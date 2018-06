Vakbondsacties bij AG Insurance opgeschort

Het vakbondsfront van SETCa/BBTK, CNE en CGSLB/ACLVB pikt het niet dat de directie een reeks collectieve arbeidsovereenkomsten heeft afgesloten met enkel de steun van de Vlaamse christelijke bond LBC. Daarbij werd het sociaal overleg omzeild, stellen de andere bonden. Maandag vonden als gevolg daarvan acties plaats.

Dinsdag zagen de misnoegde vakbonden en de directie elkaar opnieuw. Er werd afgesproken op 21 en 29 juni opnieuw om de tafel te zitten, met de bedoeling op 29 juni tot een globaal akkoord te komen, aldus Jean-Michel Cappoen van de socialistische bediendebond. In afwachting zijn nieuwe vakbondsacties opgeschort.

In een reactie zegt de verzekeraar tevreden te zijn 'dat alle partijen tijdens deze vergadering de bereidheid hebben getoond om verder te praten'. De komende weken zullen er verdere gesprekken plaatsvinden met de bedoeling om tegen 29 juni te kunnen vaststellen of een consensus mogelijk is, aldus nog AG Insurance.

De omstreden cao's gaan onder meer over een harmonisering van extralegale voordelen binnen het bedrijf en de invoering van glijdende uren.

AG Insurance telt zowat 4.000 werknemers in België.