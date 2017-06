Umicore neemt katalysatorenactiviteit over van Haldor Topsoe

Het gaat om autokatalysatoren die onder meer worden gebruikt in emissiesystemen voor zware dieselmotoren, maar ook katalysatoren die worden gebruikt in energiecentrales. Er werken zowat 280 mensen in de overgenomen activiteiten, in productievestigingen in Denemarken, de VS, China en Brazilië.

"We krijgen toegang tot een bredere klantenbasis, vooral in Europa en China, een ruimere productportfolio voor zware dieseltoepassingen, evenals bijkomend intellectueel eigendom en technologie op het gebied van emissiecontrolekatalyse. De overname laat Umicore ook toe om toe te treden tot het segment van stationaire emissiecontrole. Bij de gecombineerde activiteiten zal de focus blijven liggen op innovatie om aan de spits te blijven in de ontwikkeling van duurzame technologieën en producten voor de klanten", luidt het in een persbericht.

Verwacht wordt dat de overname vanaf 2018 zal bijdragen aan de winst.