Umicore bouwt fabriek in Europa: 'We sluiten België niet uit'

"We investeren 660 miljoen euro in deze activiteit (herlaadbare batterijen), en voor het eerst gaat een deel van het geld naar een productiefaciliteit in Europa", aldus CEO Grynberg.

Of de nieuwe fabriek, die al in 2020 moet starten met produceren, in België zal komen is niet zeker. "We sluiten voorlopig niets uit", verduidelijkt de CEO. Later dit jaar beslist het materiaaltechnologiebedrijf over de precieze locatie voor de nieuwe fabriek.

Al in 2017 profiteerde Umicore van de groeiende vraag naar herlaadbare batterijen. Het Belgische bedrijf zette namelijk een financiële recordprestatie neer.

Vooral in China versnelde de vraag, doordat de Chinese overheid elektrische wagens sterk promoot. De doelstelling die Umicore voor 2020 vooropstelde, met een recurrente bedrijfswinst van 500 miljoen euro, zou al in 2018 worden gehaald. Dat is twee jaar vroeger dan verwacht.

"Maar we gaan niet stilzitten, we willen blijven inspelen op de groeiende vraag naar elektrische wagens en gaan daarom 660 miljoen euro investeren in China en in Europa", aldus de Umicore-topman vrijdag.

Grynberg verwacht dat de bedrijfswinst tegen 2020 nog eens met 35 à 45 procent kan stijgen.

Het grootste deel van de investering is bestemd voor China, maar er komt dus ook een Europese fabriek. Het selectieproces loopt nog volop, Grynberg wilde enkel de criteria waarmee rekening wordt gehouden kwijt.

"Kwalitatief personeel, kostencompetitief, duurzame energiebevoorrading, het logistieke aspect en de snelheid waarmee vergunningen worden uitgereikt. Wij willen al in 2020 starten met de productie, het moet dus snel vooruit gaan", klonk het.

In het verleden liet de topman zich al kritisch uit over het trage vergunningenbeleid in West-Europa, maar vrijdag zei hij 'dat geen enkel land is uitgesloten', ook België niet. Hoeveel mensen er in de nieuwe fabriek zullen worden tewerkgesteld, is op dit moment niet duidelijk.