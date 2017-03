'Uitdijend protectionisme is groter gevaar dan Brexit'

Brexit is een streep door onze rekening, maar er valt mee te leven, zeggen de West-Vlaamse diepvriesgroentenbedrijven. Zolang er maar geen tolmuren opgetrokken worden. Want die zouden aanstekelijk kunnen werken, en dan is het einde zoek. "Het protectionisme kan zich verspreiden als een olievlek. Dat is het grootste bedreiging voor onze West-Vlaamse industrie."