Uber stopt in Quebec

De nieuwe regels voorzien onder meer in een verplichte training van 35 uur voor elke chauffeur en een controle van het strafblad door de politie.

Momenteel zit Uber in Quebec nog in een testfase. Volgens het persagentschap Reuters heeft de lokale algemeen directeur Jean-Nicolas Guillemette aangekondigd dat die activiteiten op 14 oktober zullen stoppen. Al laat Uber de deur op een kier. 'We vragen aan de overheid om het proefproject te hernieuwen en samen rond de tafel te zitten en een oplossing uit te werken', zegt Guillemmete. Van een aanpassing van de regels kan voor het ministerie voor Transport echter geen sprake zijn, zegt een woordvoerder.

Tijdens de proefperiode van Uber, die vorig jaar in oktober van start ging, kreeg het bedrijf boetes voor niet-ingeschreven voertuigen, te oude voertuigen en omdat er Uber-chauffers met een strafblad waren, zegt woordvoerder Mathieu Gaudreault. 'We willen gerust met hen onderhandelen maar niet over deze zaken".'

Uber betaalde rond 5,6 miljoen dollar aan de provincie, geld dat Quebec zal aanwenden om de provinciale taxi-industrie te moderniseren.

Ook elders in de wereld ligt de taxi-app onder vuur. Zo besliste de burgemeester in Londen vorige week om Uber te verbieden omdat het bedrijf niet voldoet aan de veiligheidsnormen in de Britse hoofdstad.