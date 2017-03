"Twintig grootste Europese banken boeken massaal winst in belastingparadijzen"

Uit het rapport blijkt dat de twintig grootste Europese banken in 2015 samen 25 miljard euro winst registreerden in belastingparadijzen, goed voor een kwart van het totaal. Dat wil nog niet per se zeggen dat de banken er ook echt belastingen vermeden, maar volgens Oxfam is het winstbedrag "meestal niet in verhouding met de reële economische activiteit die banken daar ondernemen".

Dat betekent volgens de ngo dat de banken er effectief naartoe trekken om hun klanten te helpen om belastingen te ontwijken, om zélf belastingen te ontwijken, of om strengere regelgeving in andere landen te omzeilen.

Luxemburg en Ierland zijn het populairst, maar volgens Oxfam wordt ook Belgie gebruikt als belastingparadijs. Concreet zou Santander Benelux, een dochter van de Spaanse megabank Santander, in 2015 in België een effectief belastingtarief van 15 procent hebben betaald, en kon de bank via de notionele interestaftrek 19 miljoen euro winst onbelast laten. Volgens Oxfam "suggereren de cijfers van andere banken dat zij een normaler belastingregime hanteren in België".

Oxfam roept de Europese overheden op om "een einde te maken aan de belastingparadijzen" en strenger toe te zien op fiscale transparantie van banken en grote multinationals.