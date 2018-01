Tweehonderd Texaco-stations in België worden Esso

De naamsverandering geldt voor ruim 650 Texaco- en Firezone-tankstations die de EG Group in België en Nederland uitbaat.

Het ombouwen naar Esso start binnenkort, en zal vermoedelijk tegen het einde van het jaar voor de meeste stations gerealiseerd zijn.

Het Texaco-merk verdwijnt voorlopig niet volledig uit het straatbeeld, want enkele zelfstandige uitbaters kunnen ervoor kiezen om onder die naam verder te tanken.

De EG Group zal met de zelfstandige uitbaters wel onderhandelen om ook over te stappen, meldt een woordvoerder. Over hoeveel stations het precies gaat, wil het bedrijf niet vrijgeven.

Eind november 2017 raakte al bekend dat EG Group zo'n duizend Esso-tankstations in Duitsland van ExxonMobil had overgenomen. Dat is intussen ook al het geval in Italië.