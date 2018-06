Twee spoorstakingen op komst eind juni: 'Er is een enorme stakingsbereidheid'

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders wil vanaf vrijdag 22 juni, om 3 uur, voor 48 uur het werk neerleggen, meldt een woordvoerder van de vakbond aan het persagentschap Belga.

Eerder op de dag kondigde een andere kleine vakbond, de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS), al een stakingsaanzegging aan voor 24 uur. Die staking wordt gepland op woensdag 27 juni om 22 uur.

De twee kleinere vakbonden protesteren tegen het voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders. Dat voorstel werd vorige week doorgedrukt in de Nationale Paritaire Subcommissie.

In een zondag op Twitter gepubliceerde brief aan haar achterban, noemt de vakbond het beroep van treinbestuurder 'zonder twijfel het meest beperkende en veeleisende binnen de NMBS, zowel op professioneel, medisch en psychologisch vlak'.

De vakbond dreigt er in dezelfde brief mee dat, als elke vooruitgang uitblijft of er geen compromis bereikt wordt waar iedereen mee kan leven, 'de acties zullen hernemen en verharden vanaf 11 juli'.

"Er was geen overleg met de OVS", aldus de ASTB-woordvoerder. "We hebben deze ochtend vernomen dat zij ook een stakingsaanzegging indienen." Nog volgens de woordvoerder is een op de drie treinbestuurders bij SATB aangesloten. "Het is echter zeer moeilijk te bepalen wat de impact zal zijn van deze actie op het treinverkeer."

De onafhankelijke spoorbond OVS kist voor een 24 urenstaking

van woensdag 27 juni 'om studenten in de examenperiode zo veel mogelijk te ontzien'.

"Op de Nationale Paritaire Subcommissie van 6 juni werd een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel doorgedrukt. Dit voorstel wordt door een meerderheid van het betrokken personeel verworpen", klinkt het bij OVS.

De voorbije maanden onderhandelden de vakbonden met de NMBS over die herwaardering. "In de vergadering van vorige week werd een meerderheid gevonden, maar de voorstellen worden niet gedragen door het personeel", zegt Joachim Permentier, algemeen secretaris van OVS. "Er is een enorme stakingsbereidheid", luidt het.