Twee kandidaten voor overname Luikse fabrieken ArcelorMittal

Recentelijk kondigde ArcelorMittal de overname van de Italiaanse sectorgenoot Ilva aan. Maar om die deal rond te krijgen, moet het bedrijf ook verschillende activiteiten verkopen. NLMK uit Rusland en het Duitse Salzgitter zouden geïnteresseerd zijn in het gedeelte van de Luikse sites dat in de etalage staat.

NLMK is alvast geen onbekende in Wallonië. Het bedrijf nam in 2007 staalbedrijf Duferco over. Salzgitter is het tweede staalbedrijf van Duitsland, na Thyssen Krupp. De Duitse interesse is verrassender. Salzgitter heeft vooral afzet in Duitsland.

De vakbonden zijn volgens Le Soir niet te spreken over de plannen van de directie. Er is reeds een stakingsaanzegging ingediend om alle mogelijke acties te dekken indien het zover zou komen.