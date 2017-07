Transportsector teleurgesteld over gebrek aan lastenverlagingen

In een eerste reactie op het zomerakkoord van de federale regering toont Transport & Logistiek Vlaanderen zich tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo's. De sector is wel teleurgesteld omdat de regering-Michel geen maatregelen heeft genomen om de loonkostenhandicap van de Belgische transport- en logistieke bedrijven aan te pakken.