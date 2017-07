Tragere groei in aantal kabelklanten bij Orange

Orange Belgium won in het tweede kwartaal 21.000 extra postpaid-klanten, een groot verschil met de povere groei van 3000 in het eerste kwartaal. Volgens Orange was dat succes maar deels te danken aan de spectaculaire promoties met gesubsidieerde smartphones. De groei kwam vooral van klanten die alleen een simkaart kochten, noteert de operator. De postpaid-klanten gaven gemiddeld meer uit: 29,3 euro per maand, tegen nog 29 euro een jaar geleden.

